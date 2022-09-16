Колишній гравець клубу обійняв важливу посаду.
Лапорта і Крофф, FC Barcelona
16 вересня 2022, 14:12
Йорді Кройфф підписав контракт як новий спортивний директор Барселони, повідомляє офіційний сайт каталонців. 48-річний спеціаліст вже обіймає цю посаду з 1 липня.
Зазначаємо, що Кройфф грав за "синьо-гранатових" у 1993-1996 роках. Також у його кар'єрі був український період — у 2006-2008 син легенди світового футболу захищав кольори донецького Металургу.
Барселона зазначає, що Кройфф повернувся до клубу у минулому сезоні як директор міжнародної зони футбольної секції. Йорді судилося зіграти важливу роль у двох останніх трансферних вікнах іспанського гранду.
Нагадаємо, що на тижні Гаві продовжив контракт з Барсою.