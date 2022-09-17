Іспанія

"Синьо-гранатові" продовжують працювати над збереженням внутрішніх ресурсів.

Барселона чудово попрацювала у поточне літнє трансферне вікно, а тепер продовжує контракти з гравцями, які вже є у складі.

Як повідомляє видання Sport, "синьо-гранатові" найближчим часом працюватимуть над продовженням контракту з Бальде.

Зазначимо, що поточна угода між сторонами є активною до літа 2024 року. Минулого сезону Бальде відіграв 22 матчі, в яких відзначився асистом.

Нагадаємо, що раніше Гаві подовжив контракт із Барселоною. Сума відступних становила один мільярд євро.