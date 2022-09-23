Іспанія

Антуан може на повноцінній основі повернутись у стан "матрацників".

Каталонська Барселона та мадридський Атлетіко проведуть переговори щодо трансферу нападника Антуана Грізманна, повідомляє Mundo Deportivo.

Француз виступає за мадридський клуб на правах оренди. За умовами угоди Атлетіко має викупити француза за 40 мільйонів євро, якщо він проведе на полі щонайменше 45 хвилин у 50% матчів за два сезони.

За інформацією джерела, опцію викупу форварда може бути знижено до 25 мільйонів євро. Перемовини між клубами розпочнуться найближчим часом.

В цьому сезоні француз провів за Атлетіко 8 матчів, забив 3 голи й зробив 1 асист.