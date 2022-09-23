Ліга націй

Слова захисника збірної України перед грою з вірменами.

Захисник збірної України Ілля Забарний, який через дискваліфікацію пропустив матч проти Шотландії (0:3). поспілкувався з пресою напередодні гри проти Вірменії.

Нагадаємо, поєдинок п'ятого туру Ліги націй пройде у Єревані у суботу, 24 вересня, о 16:00 за київським часом. Пряма трансляція гри буде доступна у рамках єдиного телемарафону та на YouTube-каналі УАФ.

"Проти Шотландії був важкий матч. Це бачили всі, хлопця було важко. Зараз атмосфера у команді добра, ми багато спілкуємося з хлопцями і робимо висновки. Ми проаналізували гру: що не так, що так, і рухаємося далі".

Також Ілля відповів на питання щодо звільнення з російського полону частини захисників Азовсталі.

"Те, що повернулися наші хлопці з Азовсталі — дуже добра звістка для всіх нас. За цим слідкував кожен українець. Хочеться, щоби такого траплялося якомога більше. Аби менше наших людей вмирали, адже цього не хоче ніхто" — підсумував 20-річний футболіст.