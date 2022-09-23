Ліга націй

Слова головного тренера збірної України на передматчевій прес-конференції.

Головний тренер збірної України дав прес-конференцію напередодні матчу проти збірної Вірменії.

Нагадаємо, гра п'ятого туру Ліги націй пройде у суботу, 24 вересня, о 16:00 за київським часом. Пряма трансляція відбудеться у рамках єдиного телемарафону та на YiuTube-каналі УАФ.

Одним із питань, які у п'ятницю поставили до Олександра Петракова вірменські журналісти, було питання про війну між Вірменією та Азербайджаном. Місцеву пресу зачепило, що українські журналісти хотіли солідарності від вірменської сторони напередодні і після червневої гри, проте начебто не проявили її щодо вірменської сторони, адже їхня країна теж перебуває у стані війни.

"Розумієте, у нашій країні ситуація дуже критична. Коли йде війна, то це дуже погано. З обох сторін гинуть люди. Ми і вся наша команда проти війни, ми за те, щоб її не було. Ми хочемо, аби всі люди жили у мирі і злагоді. Війна нікому не потрібна. Все повинно вирішуватися за столом переговорів.

Ніколи не страждають політики — ті люди, які приймають рішення. Ні вони, ні їхні діти — ніхто не приймає участі у війні. Участь приймають прості люди, і гинуть, несуть труднощі прості люди. А політики нічого не несуть. Тому ми за те, щоби просто не було війни" - підсумував Петраков.



Також прес-конференцію перед грою відвідав Ілля Забарний.