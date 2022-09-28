Мадридський клуб допомагає українцям, які постраждали від війни.
Керівники мадридського Реала, фото офіційний сайт Реала
28 вересня 2022, 15:15
Мадридський Реал пожертвував понад один мільйон євро на допомогу Україні. Про це повідомляється на офіційному сайті "вершкових".
Кошти передали Червоному Хресту та партнеру фонду клубу в Україні. Вони були спрямовані на харчування, медикаменти, ковдри, ліжка, інші основні потреби людей, які постраждали від війни в нашій країні.
Благодійну кампанію під назвою "Разом з Україною" мадридський клуб запустив для пом'якшення наслідків вторгнення росії.
До речі, гендиректор донецького Шахтаря Сергій Палкін засудив ФІФА, яка у свій час дозволила росії провести чемпіонат світу.