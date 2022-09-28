Іспанія

Мадридський клуб допомагає українцям, які постраждали від війни.

Мадридський Реал пожертвував понад один мільйон євро на допомогу Україні. Про це повідомляється на офіційному сайті "вершкових".

Кошти передали Червоному Хресту та партнеру фонду клубу в Україні. Вони були спрямовані на харчування, медикаменти, ковдри, ліжка, інші основні потреби людей, які постраждали від війни в нашій країні.

Благодійну кампанію під назвою "Разом з Україною" мадридський клуб запустив для пом'якшення наслідків вторгнення росії.

До речі, гендиректор донецького Шахтаря Сергій Палкін засудив ФІФА, яка у свій час дозволила росії провести чемпіонат світу.