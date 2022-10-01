Іспанія

Пропонуємо вашій увазі анонс зустрічі.

Головний поєдинок туру у Прімері відбудеться у Севільї на Рамон Санчес Пісхуан.

СЕВІЛЬЯ — АТЛЕТІКО

СУБОТА, 1 ЖОВТНЯ, 19:30. СТАДІОН РАМОН САНЧЕС ПІСХУАН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — РІКАРДО БЕНГОЕЧЕА. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Севілья нещодавно здобула першу перемогу у чемпіонаті, не без проблем перегравши Еспаньйол (3:2). Втім, акурат перед міжнародною паузою "нервіонці" знову втратили залікові бали, цього разу з Вільярреалом (1:1).

Команда на даний момент знаходиться доволі низько у таблиці і якщо не почне штампувати перемоги — бути біді. Конкуренти не сплять та з великим задоволенням заберуть собі четверту сходинку. Проте й суперник у підопічних Хулена Лопетегі непростий — мадридський Атлетіко. Не факт, що його вдасться обіграти.

"Матрацники" йдуть дещо краще, але нещодавно поступилися у мадридському дербі, тож настрій не дуже добрий. У грі з Реалом Атлетіко не допоміг навіть вихід Антуана Грізманна у основі, що, враховуючи контрактні нюанси із Барселоною, було далеко не рядовою подією.

Плюсом для колективу Дієго Сімеоне є можливість користатися послугами основних гравців, окрім Хіменеса, який все ще у лазареті, а його роль бере на себе номінальний "опорник" Аксель Вітсель. Проте у інших лініях все більш менш непогано. У поєдинку на Пісхуан гості скоріше за все зіграють у традиційні 3-5-2 у позиційних атаках та 5-3-2, коли потрібно буде оборонятися. Схема абсолютно типова для Атлетіко Сімеоне останнім часом.

Атакувальна лінія Севільї може й здатна пробити цю смугасту стіну, але у обороні все жахливо. 11 пропущених голів у стартових турах — це просто жахливий показник. Наприклад, у минулому сезоні "нервіонці" пропустили тридцять за 38 турів. Втрати Жюля Кунде та Дієго Карлоса наразі є просто катастрофічними. Придбаний в Галатасарая Маркао травмований, а діри у центрі доводиться затикати "опорником" Гуделем або молодим Вальєнте.

Севільці чудово грають вдома проти Атлетіко у Прімері — +32=30-16. Окрім того, ви точно маєте пам'ятати неймовірний матч минулого сезону, коли господарі вирвали перемогу на 88 хвилині завдяки голу Лукаса Окампоса.

Словом, матч навряд чи буде динамічним та щедрим на гольові моменти, проте інтрига буде зберігатися до фінального свистка, отже купуємо попкорн та чекаємо.

Орієнтовні склади:

Севілья: Буну — Кармона, Гудель, Ньянзу, Акунья — Ракітіч, Фернандо, Жордан — Ен-Несірі, Дольберг, Мір

Атлетіко: Облак — Льоренте, Рейнілду, Вітсель, Феліпе, Феррейра Карраско — Коке, Кондогбія, Де Пауль — Грізманн, Феліш

Не зіграють: Корона, Маркао — Регілон, Хіменес

Під питанням: .. — Лемар