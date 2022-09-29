Український голкіпер потребує ігрової практики.
Андрій Лунін, getty images
29 вересня 2022, 20:59
Андрій Лунін, як і раніше, знаходиться за спиною Тібо Куртуа в Реалі, але залишається в команді.
Як повідомляє видання Defensa Central, через відсутність ігрової практики український футболіст готується до відходу зі стану мадридців.
Стверджується, що у клубі дуже задоволені Андрієм Луніним, але розуміють, що він не зможе вийти із-за спини Тібо Куртуа.
Зазначимо, що контракт українського футболіста з Реалом дійсний до літа 2024 року.
Нагадаємо, що Андрій Лунін користується попитом навіть серед топ-клубів — голкіпер зацікавив Баварію.