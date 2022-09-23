Німеччина

Українець може перебратись до мюнхенського клубу.

Голкіпер Реала Андрій Лунін має шанси продовжити кар'єру у Баварії, повідомляє Todofichajes.

За інформацією джерела, голкіпера збірної України розглядають як дублера Ноєру, який з часом стане заміною Мануелю.

Вважається, що варіант з переходом Луніна до "роттен" вважається ймовірним. Мова про повноцінний трансфер. Перехід у Мюнхен може коштувати гегемону німецького футболу близько 5 мільйонів євро, нинішня вартість футболіста за версією Transfermarkt — 2,5 мільйони євро.

В цьому сезоні Лунін не зіграв жодної хвилини. Нагадаємо, Лунін вже має чотири кубки в складі Реала: чемпіон Іспанії, володар Суперкубка Іспанії, володар трофея Ліги чемпіонів та Суперкубку УЄФА.