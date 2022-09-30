Іспанія

Хавбек забив два голи, включаючи вирішальний м'яч у дербі з Атлетіко.

Півзахисника мадридського Реала Федеріко Вальверде визнано найкращим гравцем іспанської Ла Ліги. Про це повідомляє прес-служба чемпіонату Іспанії.

Вальверде взяв участь у всіх матчах "вершкових" у Ла Лізі у вересні. У домашній грі проти Мальорки (4:1) уругваєць забив гол, а потім відзначився переможним результативним ударом у дербі проти Атлетіко (2:1). Крім цього, він взяв участь у матчі проти Бетіса (2:1), вийшовши на заміну.

У боротьбі за нагороду Вальведе обійшов Дані Парехо (Вільярреал), Роберта Левандовські (Барселона), Самуеля Кастільєхо (Валенсія), Браїма Діаса (Реал Сосьєдад) та Ніко Вільямса (Атлетік).

Після шести турів Реал очолює турнірну таблицю Ла Ліги. Наступний матч Реал проведе проти Осасуни – 2 жовтня.