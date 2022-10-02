Команди поділили очки в матчі Ла Ліги.
ГРАВЦІ ВАЛЕНСІЇ, GETTY IMAGES
02 жовтня 2022, 17:04
У 7-му турі Примери Еспаньйол приймав Валенсію. Всі основні події відбулися у другому таймі. Спочатку господарів засмутив Пауліста, але Хоселу і Дардер перевернули матч з ніг на голову.
Згодом команди залишились без одного з гравців з кожної сторони. Каталонський клуб підвів Брейтвейт, а Валенсія була змушена догравати матч без Андре. З усім тим "кажанам" вдалося врятуватись. На 90+6 хвилині команду Гаттузо врятував Комерт — 2:2.
Нічия залишила Валенсію на 8-му місці, Еспаньйол поки на 16-ій сходинці.