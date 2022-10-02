Україна

Мірча Луческу підбив підсумки матчу з Минаєм.

Головний тренер Динамо Мірча Луческу прокоментував перемогу над Минаєм (1:0) у п'ятому турі УПЛ.

"Гра розвивалася так, як я і передбачав. Завжди важко грати проти команд, які тренує Володимир Шаран. Їх відрізняє хороша організація гри в обороні, мотивовані гравці.

Якість поля більше сприяла супернику руйнувати, ніж нам – створювати. Нами було допущено багато помилок, зокрема через те, що потрібно було робити зайві торкання до м'яча.

Минай добре розпочав. Вони створили кілька моментів, заробили кілька кутових біля наших воріт через нашу неуважність. Стандартні положення є сильною стороною цієї команди.

Потім поступово ми взяли контроль м'яча у свої руки, створили кілька моментів біля чужих воріт. У другому таймі ми забили гол і домінували в принципі до кінця гри, до останньої хвилини, коли на тлі нашої розслабленості суперник тиснув.

Ми домінували, але я незадоволений тим, що ми забили лише один гол. Хотілося б бачити більше моментів, більше голів.

Перріс та Лонвейк? Складно робити трансфери вже в ході чемпіонату, коли нові гравці мають одразу "включитися". Потрібен час, аби притертися один до одного, потренуватися разом, зрозуміти, що від них вимагає тренер.

У такій ситуації легше українським гравцям, які знають цей чемпіонат, його особливості. Іноземцям зараз складніше пристосуватися.

Перріс та Лонвейк – це гравці майбутнього, гравці на перспективу. І їм потрібен час на адаптацію, і нам", — цитує Луческу офіційний сайт Динамо.

Додамо, що у четвер, 6 жовтня, Динамо зіграє з Ренном в Лізі Європи. Football.ua буде проводити онлайн-трансляцію поєдинку. Початок — о 22:00.