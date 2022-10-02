Іспанія

Український голкіпер має шанс не тільки зіграти в Ла Лізі, а й протистояти Шахтарю в Лізі чемпіонів.

Основний голкіпер Реала Тібо Куртуа отримав травму, повідомляє офіційний сайт "вершкових".

У бельгійця проблеми зі спиною. Поки невідомо, скільки матчів пропустить 30-річний кіпер.

Сьогодні Реал зіграє з Осасуною в Ла Лізі, а в середу протистоятиме Шахтарю в Лізі чемпіонів. Ймовірно, місце в воротах займе українець Андрій Лунін. Якщо наш голкіпер вийде проти Осасуни, то це буде третій матч за Реал в чемпіонаті Іспанії. Раніше він зіграв за "вершкових" 2 матчі в Ла Лізі й пропустив 2 м'ячі.

Нагадаємо, раніше з'явилася інформація, що Лунін розглядає відхід з Реалу влітку.