Іспанія

Керманич Реала прокоментував нічию проти Осасуни.

Мадридський Реал у рамках сьомого туру іспанської Ла Ліги не зумів на власному полі перемогти Осасуну (1:1)

Реал — Осасуна 1:1 Відео голів та огляд матчу

Головний тренер "бланкос" Карло Анчелотті після завершення гри розповів про власні враження щодо побаченого на полі.

"Загалом, матч відбувався за не дуже напруженого сценарію, а гол суперників виглядав дещо поодиноким невдалим випадком. Цей матч не можна вважати для нас видатним, проте Реал усе одно заслуговував на перемогу.

Щодо вирішального промаху Бензема з пенальті, то я думав над тим, щоб замінити виконавця одинадцятиметрових, проте Карім під час попереднього сезону кілька разів порався з цим завданням. Він — кращий пенальтист, який наразі є в нашому складі.

Після пропущеного голу на початку другого тайму, ми почали грати трохи краще, але потрібно було постійно вигадувати нові ідеї.

Утраті очок нема виправдань. Суперники були в цілковитому порядку. Гра пішла не за тим сценарієм, як ми планували. Такі речі трапляються, по це — Ла Ліги. Нам є що покращувати, тому будемо над цим працювати.

Наша видатна серія результатів добігла кінця, але ми будемо шукати якусь іншу. Коли Реалу не вдається перемогти, його гравці стають дуже сумними. Нічия нас засмутила, проте вже незабаром ми на неї відреагуємо.

Куртуа? Завтра зроблять аналізи, чекаємо, що скаже результат. Травма не дуже серйозна, але будемо оцінювати його стан", — заявив італійський керманич.

Наступною для Реала буде гра вдома проти донецького Шахтаря в рамках Ліги чемпіонів УЄФА, 5 жовтня, о 22:00.