Завершився останній матч сьомого туру іспанської Ла Ліги.
Райо Вальєкано - Ельче, Getty Images
04 жовтня 2022, 00:16
У заключному матчі сьомого туру іспанської Ла Ліги Райо Вальєкано обіграв Ельче з рахунком 2:1.
Гості першими відкрили рахунок у матчі, коли на 32 хвилині результативним ударом відзначився Бое. Однак за вісім хвилин Камелло зрівняв цифри на табло. Перемогу господарям приніс забитий м'яч у виконанні Унаї Лопеса на п'ятій компенсованій хвилині.
Після семи турів Райо Вальєкано набрав 10 очок і займає 10 місце в турнірній таблиці Прімери, а в Ельче лише один бал і останній рядок.
Райо Вальєкано - Ельче 2:1
Голи: Камелло, 40, Унаі Лопес, 90+5 — Боє, 32.