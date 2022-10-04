Іспанія

Завершився останній матч сьомого туру іспанської Ла Ліги.

У заключному матчі сьомого туру іспанської Ла Ліги Райо Вальєкано обіграв Ельче з рахунком 2:1.

Гості першими відкрили рахунок у матчі, коли на 32 хвилині результативним ударом відзначився Бое. Однак за вісім хвилин Камелло зрівняв цифри на табло. Перемогу господарям приніс забитий м'яч у виконанні Унаї Лопеса на п'ятій компенсованій хвилині.

Після семи турів Райо Вальєкано набрав 10 очок і займає 10 місце в турнірній таблиці Прімери, а в Ельче лише один бал і останній рядок.

Райо Вальєкано - Ельче 2:1

Голи: Камелло, 40, Унаі Лопес, 90+5 — Боє, 32.