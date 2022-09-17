Представляємо до вашої уваги відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Іспанії.
Барселона — Ельче, Getty Images
17 вересня 2022, 22:58
У поєдинку шостого туру іспанської Ла Ліги Барселона на своєму полі впевнено обіграла Ельче (3:0).
У складі "блаугранас" результативними ударами відзначилися Мемфіс Депай та Роберт Левандовські, який оформив дубль.
При цьому варто зазначити, що з 14 хвилини гості грали в меншості після вилучення Гонсало Верду.
Після шести турів Барселона очолює турнірну таблицю Ла Ліги, випереджаючи Реал на одне очко, але "вершкові" мають гру в запасі. У Ельче — один бал і останній рядок.
Огляд матчу
Барселона — Ельче 3:0
Голи: Левандовські, 34,48, Депай, 41.
Барселона: тер Штеген — Кунде, Араухо, Ерік Гарсія (Бельєрін, 59), Бальде — Кессьє (Гаві, 46), де Йонг, Педрі — Дембеле (Рафінья, 60), Левандовські (Ферран Торрес, 72), Депай (Фаті, 59).
Ельче: Бадіа — Паласіос, Нванкво, Верду, Бігас (Дієго Гонсалес, 77), Клерк — Моренте (Понсе, 68), Гуті (Меркау, 53), Гумбау, Фідель (Домінгуш Кіна, 53) — Бойє (Хосан, 68).
Попередження: Кессьє, 5, Ферран Торрес, 73 — Бігас, 28, Меркау, 70.
Вилучення: Верду, 14.
Джерело: MEGOGO