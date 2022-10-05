Іспанія

Іспанець отримає можливість попрацювати у Німеччині.

Леверкузенський Баєр найближчим часом має звільнити головного тренера Джерардо Сеоане.

Як стало відомо Marca, змінить Сеоане на цій посаді Хабі Алонсо, який нині очолює юнацьку команду Реал Сосьєдада.

Керівництво "фармацевтів" не влаштовують результати команди у Бундеслізі. Баєр жахливо розпочав сезон і після 8 турів з 5 набраними балами йде передостаннім.

У Лізі чемпіонів представник Бундесліги займає другу позицію у таблиці групи В с 3 очками.

Хабі Алонсо ще не мав досвіду роботи у дорослих командах. Перед тим, як очолити молодіжку Сосьєдада, він працював з юнаками Реала.