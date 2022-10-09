Іспанія

Команди розписали нульову нічию.

Недільна програма восьмого туру іспанської Ла Ліги стартувала з матчу між Вальядолідом і Бетісом.

Поєдинок несподівано пройшов за переваги господарів за всіма статистичними показниками, проте навіть попри гру у більшості починаючи з 35 хвилини вони так і не зуміли вийти вперед.

За підсумками матчу Бетіс втратив можливість піднятися на третє місце, а Вальядолід укріпився у середині таблиці.

Вальядолід — Бетіс — 0:0

Вальядолід: Масіп — Фреснеда, Санчес Х. (Феддаль, 81), Фернандо Морено, Ескудеро — Агуадо (Вайссман, 56), Меса (Нарваес, 69), Перес — Плано (С. Гвардіола, 81), Леон, Санчес І. (Мончу, 69)

Бетіс: Руї Сілва — Монтойя (Сабалі, 59), Песселья, Віктор Руїс, Морено — Карвалью, Родрігес — Луїс Енріке (Р. Гарсія, 59), Каналес, Родрі (Е. Гонсалес, 37) — Іглесіас (Вілліан Жозе, 80)

Попередження: Ескудеро, 74 — Карвалью, 90+2

Вилучення: Песселья, 35.

Нагадаємо, що вчора українець Андрій Лунін провів перший "сухий" матч у складі мадридського Реалу.

У неділю пройдуть ще 3 матчі чемпіонату Іспанії. О 17:15 Кадіс прийматиме Еспаньйол, о 19:30 Реал Сосьєдад вдома зіграє з Вільярреалом, а о 22:00 Барселона на Камп Ноу поміряється силами з Сельтою.

Тур закінчиться у понеділок матчем між Ельче та Мальоркою, де стартовий свисток пролунає о 22:00.