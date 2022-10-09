Іспанія

Закінчився поєдинок чемпіонату Іспанії.

У рамках восьмого раунду іспанської Лі Ліги Реал Сосьєдад вдома переграв Вільярреал із рахунком 1:0.

Перший тайм повністю був за господарями поля. Команда створила багато моментів, але реалізувала лише один. На 33 хвилині Мендес першим дотиком замкнув простріл від Меріно — 1:0.

У другому таймі ситуація не змінилась. Атакувати потрібно було гостям, але вони, чомусь, грали другим номером. Сосьєдад зберіг переможний рахунок 1:0.

Реал Сосьєдад — Вільярреал 1:0

Гол: Мендес, 33

Реал Сосьєдад: Реміро — Сола, Елустондо, Пачеко, Муньйос — Зубіменді, Мендес, Сільва (Фернандес, 74), Меріно — Кубо (Наварро, 87), Серлот (Чо, 74).

Вільярреал: Рульї — Педраса, Торрес, Альбіоль, Кіко (Манді, 81) — Кокелен (Баена, 64), Капу, Парехо, Піно (Моралес, 46) — Данжума (Джексон, 46), Ло Чельсо (Чуквезе, 81).

Попередження: Ло Чельсо, Сільва, Альбіоль, Мендес, Елустондо, Торрес, Сола.