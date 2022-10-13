Іспанія

Захисник виступатиме за "кажанів" до 2027-го року.

Іспанська Валенсія продовжила контракт із 27-річним лівим оборонцем Хосе Гайя. Як повідомляй відомий футбольний інсайдер Ніколо Скіра, нова угода футболіста з "кажанами" розрахована до 2027 року.

Зазначимо, що Гайя є вихованцем Валенсії і дебютував в основній команді у 2013 році. У новому сезоні Хосе провів 4 матчі і відзначився гольовою передачею.

Нагадаємо, що команда Дженнаро Гаттузо може підсилитися французьким нападником.