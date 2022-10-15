Іспанія

Андрій Лунін дедалі ближче до гри в Ель-Класіко.

У рамках центрального матчу 9 туру іспанської Ла Ліги Реал на Сантьяго Бернабеу зійдеться у Ель-Класіко з Барселоною.

Напередодні гри тренування команди пропустив Тібо Куртуа, тому Андрій Лунін все ближче до участі у принциповій грі, повідомляє COPE.

Центральний захисник команди Антоні Рюдігер, у свою чергу, тренувався, хоча й в захисній масці. Пошкодження німця викликано зіткненням з Анатолієм Трубіним.

Нагадаємо, матч Реал – Барселона відбудеться у неділю, 16 жовтня, о 17:15 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.