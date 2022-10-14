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Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 13 жовтня.

Перша третина цьогорічного осіннього періоду вже позаду, тож подій, пов’язаних виключно з результатами виступів тієї чи іншої команди стає дедалі більше.

Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.

У четвер, 13 жовтня:

Динамо Київ знову програло Ренну. Підопічні Мірчі Луческу поступилися у групі у четвертому матчі поспіль у Лізі Європи і втратили шанси на вихід до весняної частини турніру.

Дніпро-1 вистраждав перемогу над Вадуцем. Колектив Олександра Кучера значно покращим свої шанси на вихід до наступного раунду Ліги Конференцій.

З'явилася інформація, що Маліновський нещасливий в Аталанті та взимку жадає покинути команду.

Про це і не тільки дивіться у нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.