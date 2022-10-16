Іспанія

Оприлюднено склади на головний матч чемпіонату Іспанії.

Стали відомі стартові склади Реала і Барселони в матчі 9 туру іспанської Ла Ліги. Відзначимо появу Андрія Луніна в рамці воріт "вершкових". Для українця це перша поява в Ель-Класіко.

Реал: Лунін — Карвахаль, Мілітан, Алаба, Менді — Модріч, Чуамені, Кроос — Вальверде, Бензема — Вінісіус.

Барселона: Тер Штеген — Роберто, Кунде, Гарсія, Бальде — де Йонг, Бускетс, Педрі — Рафінья — Левандовські, Дембеле.

Початок поєдинку — о 17:15 за Києвом. Football.ua проводить онлайн-трансляцію Ель-Класіко.