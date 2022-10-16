Оприлюднено склади на головний матч чемпіонату Іспанії.
АНДРІЙ ЛУНІН, GETTY IMAGES
16 жовтня 2022, 16:18
Стали відомі стартові склади Реала і Барселони в матчі 9 туру іспанської Ла Ліги. Відзначимо появу Андрія Луніна в рамці воріт "вершкових". Для українця це перша поява в Ель-Класіко.
Реал: Лунін — Карвахаль, Мілітан, Алаба, Менді — Модріч, Чуамені, Кроос — Вальверде, Бензема — Вінісіус.
Барселона: Тер Штеген — Роберто, Кунде, Гарсія, Бальде — де Йонг, Бускетс, Педрі — Рафінья — Левандовські, Дембеле.
Початок поєдинку — о 17:15 за Києвом. Football.ua проводить онлайн-трансляцію Ель-Класіко.