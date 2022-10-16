Іспанія

Коуч "вершкових" висловився про перемогу в Ель-Класіко.

Головний тренер Реала Карло Анчелотті прокоментував перемогу над Барселоною в чемпіонаті Іспанії. Нагадаємо, "королівський клуб" здобув звитягу 3:1.

"Ми мали провести хороший матч, ми досить рано вийшли вперед і добре контролювали ситуацію в другому таймі. Мілітао мав закрити Левандовскі, а Кроос та Чуамені – контролювати середню лінію суперника.

Мій план на гру полягав у тому, щоб наш півзахист відпрацював з належною енергією, я довірив місце до складу Вальверде і чекав, що він зробить свою справу. У крайньому разі, у нас є ротація на цій позиції – Родріго та Камавінга могли додати динаміки та посилити гру, на жаль я не можу поставити всіх наших хавбеків у стартовий склад, але у нашому випадку заміни – шанс внести корективи до гри.

Минулого сезону я перемудрив – і ми програли. Тепер я просто намагався нічого не винаходити даремно і просто розставити гравців за їхніми позиціями. А ще у нас є Лука Модріч, який сьогодні провів визначний матч – дуже ефектно, і дуже ефективно", – приводить слова Анчелотті Мarca.

Детальний огляд матчу читайте в нашому звіті.