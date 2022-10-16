Україна

Гравець Дніпра-1 — про поєдинок УПЛ проти Руху.

Півзахисник Дніпра-1 Олександр Піхальонок прокоментував перемогу над Рухом (3:2) в матчі УПЛ.

"Із Рухом завжди такі матчі виходять. З першої хвилини ми усі знали, що буде дуже тяжкий матч.

Можна сказати, що з кожним туром суперники нас все більше і більше розбирають і налаштовуються вже інакше. Нам же хочеться, у свою чергу, подякувати ЗСУ за все, що вони роблять. За те, що вони визволяють нашу країну від цих орків, які тероризують Україну, так що дуже дякуємо ЗСУ", — сказав півзахисник офіційному сайту клубу.

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