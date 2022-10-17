Іспанія

Коуч "блаугранас" впевнений у своїй стратегії розвитку команди.

Головний тренер Барселони Хаві розказав, що з боку президента клубу до нього повна довіра, навіть попри невдалі результати в ЛЧ та програш в Ель-Класіко (1:3).

"Президент Барселони Лапорта вселив у мене впевненість, що попереду ще багато сезонів. Ліга чемпіонів дуже жорстока до нас. Але ми на правильному шляху, у нас все гаразд", — цитує Хаві Marca.

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