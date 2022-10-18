Іспанія

Бельгійський воротар вже розпочав тренування.

Воротар збірної Бельгії та мадридського Реала Тібо Куртуа не зможе допомогти своїй команді у матчі десятого туру іспанської Ла Ліги проти Ельче. Про це повідомляє Marca.

За інформацією джерела, бельгійський воротар разом із захисником Маріано Діасом повернулися до загальної групи "вершкових", але поки що Карло Анчелотті не збирається ризикувати їх здоров'ям.

Також продовжує відновлюватись півзахисник Дані Себальос, у якого м'язова травма, але не така серйозна, як передбачалося раніше.

Таким чином, український воротар Андрій Лунін отримає ще один шанс у Ла Лізі, провівши свій шостий матч поспіль за "вершкових".

Нагадаємо, матч Ельче — Реал відбудеться завтра, 19 жовтня, о 22:00 за київським часом. Слідкувати за ключовими подіями матчу можна буде на Football.ua.