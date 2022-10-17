Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 16 жовтня.
Перша третина цьогорічного осіннього періоду вже позаду, тож подій, пов’язаних виключно з результатами виступів тієї чи іншої команди стає дедалі більше.
Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.
У неділю, 16 жовтня:
Мадридський Реал, із українським голкіпером Андрієм Луніним у складі, обіграв каталонську Барселону в El Clasico.
Київське Динамо тим часом програло донецькому Шахтарю в аналогічному класичному українському протистоянні .
А в Англії Ліверпуль здобув перемогу над одним із лідерів чемпіонських перегонів — Манчестер Сіті.
Про це і не тільки дивіться у нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.