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Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 17 жовтня.

Перша третина цьогорічного осіннього періоду вже позаду, тож подій, пов’язаних виключно з результатами виступів тієї чи іншої команди стає дедалі більше.

Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.

У понеділок, 17 жовтня:

Карім Бензема отримав головну індивідуальну нагороду у футболі — Золотий м'яч. Нагороду йому вручив співвітчизник Зінедін Зідан. Мане — другий, де Брюйне — третій.

Манчестер Сіті визнали найкращим клубом світу. Реал вважався фаворитом, проте став лише третім. Другий — Ліверпуль.

Вперше за 16 років ні Мессі, ні Роналду не потрапили до трійки призерів Золотого м'яча.

Про це і не тільки дивіться у нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.