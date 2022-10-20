Іспанія

Керманич Реала прокоментував майбутнє українського голкіпера Реала.

Мадридський Реал у рамках десятого туру іспанської Ла Ліги здобув комфортну перемогу над Ельче в гостьовому поєдинку (3:0).

Ельче — Реал 0:3 Відео голів та огляд матчу

Цей матч став черговим шансом для українського голкіпера Андрія Луніна проявити власні здібності на лінії воріт за умов відновлення основного голкіпера "бланкос" Тібо Куртуа.

Головний тренер столичного колективу Карло Анчелотті після завершення гри короткою реплікою розповів про власні враження щодо гри резервного воротаря та його майбутню роль в клубі.

"Лунін повернеться на лаву запасних тепер, коли повернувся Куртуа, але його якість приголомшлива. Він був у відмінній формі в цих іграх", — заявив італійський фахівець.

Нагадаємо, що Андрій також отримав ігровий час у матчах проти донецького Шахтаря (2:1 та 1:1) у Лізі чемпіонів УЄФА, а також у зустрічах Ла Ліги проти Осасуни (1:1), Хетафе (1:0), каталонської Барселони (3:1).

У наступному турі мадридський Реал гратиме вдома проти андалузької Севільї.