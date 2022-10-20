Іспанія

Найкращий сезон в кар'єрі уругвайця.

Вчора в матчі чемпіонату Іспанії Ельче — Реал (0:3) півзахисник "вершкових" Феде Вальверде відзначився голом.

Це взяття воріт стало для уругвайця 6-м в останніх 15 матчах усіх турнірів. Як пише статистичний портал Opta, стільки Вальверде забив за перші 148 ігор за мадридський клуб.

Наразі у Феде п'ять м'ячів у чемпіонаті Іспанії. У бомбардирських перегонах він ділить 6 сходинку з одноклубниками Бензема та Вінісіусом, також 6 голів в чемпіонаті у нападника Атлетіко Морати.

Нагадаємо, Вальверде визнали найкращим гравцем вересня в Ла Лізі.