Український голкіпер мадридського Реала Андрій Лунін після матчу з Ельче в чемпіонаті Іспанії, в якому його команда здобула звитягу 3:0, висловився щодо фінального рахунку та акцентував, що через скасовані голи поєдинок вийшов складним, попри статус суперника.

"Матч був складним через три незараховані голи. У них було два-три добрі моменти. Ми добре зіграли. Головне, що перемогли та здобули 3 очки", — цитує Луніна пресслужба клубу.

🎙️ @AndreyLunin13: "The match was complicated because of the three disallowed goals. They had two or three good chances. We played well. The important thing is that we won and got the 3 points."#ElcheRealMadrid pic.twitter.com/uEkzM80LMw