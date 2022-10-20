Українець підбив підсумки матчу проти аутсайдера.
Андрій Лунін
20 жовтня 2022, 12:12
Український голкіпер мадридського Реала Андрій Лунін після матчу з Ельче в чемпіонаті Іспанії, в якому його команда здобула звитягу 3:0, висловився щодо фінального рахунку та акцентував, що через скасовані голи поєдинок вийшов складним, попри статус суперника.
"Матч був складним через три незараховані голи. У них було два-три добрі моменти. Ми добре зіграли. Головне, що перемогли та здобули 3 очки", — цитує Луніна пресслужба клубу.
Ельче — Реал 0:3 Відео голів та огляд матчу