Англія

До вашої уваги — найкращі моменти останньої гри Стівена Джеррарда на посаді тренера "левів".

У матчі дванадцятого туру англійської Прем'єр-ліги Фулгем на своєму полі розгромив Астон Віллу — 3:0. Ця гря стала останньою на посаді наставника "вілланів" для Стівена Джеррарда.

За підсумками туру Астон Вілла залишилася на сімнадцятій сходинці — від зони вильоту її рятують лише кращі додаткові показники, ніж у Вулвергемптона. "Коттеджери" — дев'яті.

Огляд матчу:





Фулгем — Астон Вілла 3:0

Голи: Рід, 36, Мітрович, 68, Мінгз (у власні ворота)

Фулгем: Лено — Рід (Керні, 73), Рим, Діоп, Робінсон — Кебано (Вілсон, 85), Перейра (Харріс, 87), Пальінья, Декордова-Рід, Вілліан (Джеймс, 73) — Мітрович (Вінісіус, 85) .

Астон Вілла: Мартінес — Конса, Мінгз, Беднарек (Кеш, 46), Янг — Макгінн, Дуглас Луїс, Ремзі (Арчер, 81) — Інгз (Дендонкер, 69), Уоткінс, Бейлі (Буендіа, 58).