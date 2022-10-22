Іспанія

Українець повернувся на лаву.

Реал у рамках поєдинку одинадцятого туру елітного дивізіону чемпіонату Іспанії прийме на своєму полі Севілью.

Головний тренер мадридців Карло Анчелотті залишив Андрія Луніна в запасі, тоді як із перших хвилин зіграє Тібо Куртуа.

Реал: Куртуа – Карвахаль, Мілітао, Алаба, Менді – Модріч, Тчуамені, Кроос – Вальверде, Родріго, Вінісіус

Запасні: Лунін, Одріосола, Камавінга, Асенсіо, Лопес, Васкес, Вальєхо, Начо, Рюдігер, Родрігес, Азар

Нагадаємо, що слідкувати за ключовими подіями матчу Реал – Севілья ви можете на нашому сайті.