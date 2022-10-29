До вашої уваги ефектні сейви у виконанні українського голкіпера.
Андрій Лунін, Getty Images
29 жовтня 2022, 15:20
Воротар збірної України Андрій Лунін продовжує підтримувати ігрову форму, тренуючись разом із Тібо Куртуа у мадридському Реалі.
Наразі Реал готується до матчу 12 туру іспанської Ла Ліги проти Жирони.
Прес-служба клубу опублікувала відео з тренування, де Лунін разом із Куртуа роблять приголомшливі сейви.
Нагадаємо, Лунін отримав шанс після травми Куртуа та провів шість поспіль поєдинків у складі Реалу.
Матч Реал – Жирона відбудеться завтра, 30 жовтня, о 17:15 за київським часом.