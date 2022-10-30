Іспанія

Пропонуємо вашій увазі анонс зустрічі.

Реал прийме Жирону на Сантьяго Барнабеу.

РЕАЛ — ЖИРОНА

НЕДІЛЯ, 30 ЖОВТНЯ, 17:15. САНТЬЯГО БАРНАБЕУ У МАДРИДІ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МАНУЕЛЬ ЛОПЕС. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Реал продовжує чемпіонські перегони із Барселоною. Команда Хаві не хоче втрачати очки. Наприклад, вчора зуміла дотиснути міцну Валенсію. Словом, прогнози щодо запеклих перегонів до вирішальних турів потрохи справджуються.

Реал давно оформив вихід до плей-оф Ліги чемпіонів, а у чемпіонаті хоче розібратися ще з одним каталонським суперником. З Жироною в команди доволі адекватні стосунки.

Шість разів перетиналися шляхи команд і в чотирьох випадках мадридці святкували перемогу. Поразки траплялися, проте це більше ситуативно.

До речі, варто очікувати багато голів у цьому чудовому протистоянні, бо жодного разу колективи не забили менше трьох м'ячів в очних зустрічах.

На Барнабеу то взагалі — були й 4:2, були й 6:3.

Жирона демонструє непоганий футбол, проте її стиль не дозволяє розраховувати на більше, аніж місце в нижній частині таблиці.

Команді дуже потрібні залікові бали, бо потрібно вибиратися з зони вильоту, отже вона буде гризти газон з мадридцями задля результату.

Орієнтовні склади:

Реал: Куртуа — Карвахаль, Мілітао, Алаба, Менді — Кроос, Чуамені, Модріч — Родріго, Бензема, Вінісіус

Жирона: Гассаніга — Коуто, Бернардо, Буено, Ернандес — Еррера, Ромеу, Гарсія, Рікельме — Кастелльянос, Вальєхо

Не зіграють / під питанням: Себальйос, Вальверде, Діас, Бензема – Гарсія, Кебе, Хуанпе