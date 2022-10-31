Іспанія

Нідерландський півзахисник не хоче покидати Барселону.

Півзахисник Барселони Френкі Де Йонг не планує переходити в іншу команду найближчим часом.

Як повідомляє видання Sport.es, нідерландський гравець хоче і надалі виступати за Барселону, не дивлячись на інтерес з боку грандів АПЛ — Манчестер Юнайтед та Челсі.

В цьому сезоні Френкі Де Йонг провів п'ятнадцять поєдинків на клубному рівні, в яких відзначився забитим голом.

Нагадаємо, що нідерландський півзахисник проведе переговори з Барселоною щодо зниження зарплати наприкінці сезону.