Іспанія

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У рамках тринадцятого туру іспанської Ла Ліги каталонська Барселона на власному полі приймала Альмерію на тлі заключного матча в цьогорічній кампанії Ліги чемпіонів УЄФА проти Вікторії Пльзень.

Команді Хаві випала прекрасна нагода відкрити рахунок уже на самому початку зустрічі, проте Роберт Левандовські пострілом із пенальті примудрився влучити в стійку чужих воріт.

Цей епізод трохи спантеличив "блаугранас", і в підсумку вони не скористались значною перевагою за всіма статистичними показниками в першій половині.

Однак уже на самому початку другого тайму Барса вистрілила двічі завдяки влучним ударами Дембеле та де Йонг, що й визначило наперед її перемогу в цій грі.

Огляд матчу:

Барселона — Альмерія 2:0

Голи: Дембеле, 48, де Йонг, 62.

На 7 хвилині Роберт Левандовські не забив пенальті (штанга).

Барселона: тер Штеген — Бальде, Піке (Крістенсен, 85), Алонсо, Альба — Педрі, Бускетс (Гаві, 68), де Йонг — Дембеле (Рафінья, 68), Левандовські, Ферран Торрес (Фаті, 61).

Альмерія: Мартінес — Мендес, Каїкі (Бабіч, 46), Родріго Елі (Егуарас, 68), Чумі, Акієме — Робертоне (Портільо, 79), Саму Кошта, Мелеро (Пучмаль, 68) — Лео Баптістао (Дієго Соуза, 46), Рамазані.

Попередження: Ферран Торрес — Каїкі.

Джерело: MEGOGO.