Ліга Європи

Дивіться відео голів та найкращих моментів матчу 6 туру групового етапу Ліги Європи 3 листопада 2022, 19:45.

У матчі шостого туру групового етапу Ліги Європи Манчестер Юнайтед здобув мінімальну перемогу над Реал Сосьєдад. Переможним голом у першому таймі відзначився 18-річний аргентинець Алехандро Гарначо, який до того не забивав на дорослому рівні.

За підсумками квартету "манкуніанці" фінішували другими, адже поступилися баскам за додатковими показниками. Англійська команда зіграє у стикових матчах ЛЄ, де може зустрітися з донецьким Шахтарем. Жеребкування пройде 7 листопада о 14:00 за київським часом.

До вашої уваги відео голу матчу Реал Сосьєдад — Манчестер Юнайтед у шостому турі групового етапу Ліги Європи-2022/23:

Реал Сосьєдад — МЮ — 0:1

Гол: Гарначо, 17