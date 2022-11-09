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Осасуна — Барселона, Getty Images
09 листопада 2022, 08:10
Каталонська Барселона напередодні була свідомою щодо втрати очок мадридським Реалом у дербі проти Райо Вальєкано (2:3), тому вирішила започаткувати чотирнадцятий тур іспанської Ла Ліги власною перемогою над Осасуною на полі суперників.
Однак гра розпочиналась для команди Хаві вкрай погано — уже на шостій хвилині "блаугранас" пропустили через результативний постріл Давіда Гарсії, а вже на завершення півгодини основного часу вилучення отримав ніхто інший, як нападник Роберт Левандовські, для якого ця червона карка стала лише другою в професійній кар’єрі.
Проте після перерви Барса заграла в більш якісний футбол, і Педрі майже одразу відіграв відставання, після чого аж наприкінці основного часу Рафінья приніс перемогу гостям.
Огляд матчу:
Осасуна — Барселона 1:2
Голи: Гарсія, 6 — Педрі, 48, Рафінья, 85
Осасуна: Фернандес — Відаль, Гарсія (Пенья, 74), Гарсія, Крус — Торро (Кіке, 59), Гарсія, Орос (Брашанац, 74), Монкайола, Гомес (Барха, 83)- Авіла (Будімір, 83).
Барселона: тер Штеген — Альба, Алонсо, Крістенсен (Гаві, 74), Бальде — де Йонг, Бускетс, Педрі (Ріад, 89), Торрес (Фаті, 78), Дембеле (Рафінья, 78) — Левандовські.
Попередження: Гарсія, Крус, Торро, Монкайола, Бальде, Альба, Левандовські.
Вилучення: Левандовські, 31.
Джерело: MEGOGO.