Іспанія

Дивіться огляд гри Ла Ліги на Football.ua.

Каталонська Барселона напередодні була свідомою щодо втрати очок мадридським Реалом у дербі проти Райо Вальєкано (2:3), тому вирішила започаткувати чотирнадцятий тур іспанської Ла Ліги власною перемогою над Осасуною на полі суперників.

Однак гра розпочиналась для команди Хаві вкрай погано — уже на шостій хвилині "блаугранас" пропустили через результативний постріл Давіда Гарсії, а вже на завершення півгодини основного часу вилучення отримав ніхто інший, як нападник Роберт Левандовські, для якого ця червона карка стала лише другою в професійній кар’єрі.

Проте після перерви Барса заграла в більш якісний футбол, і Педрі майже одразу відіграв відставання, після чого аж наприкінці основного часу Рафінья приніс перемогу гостям.

Огляд матчу:

Осасуна — Барселона 1:2

Голи: Гарсія, 6 — Педрі, 48, Рафінья, 85

Осасуна: Фернандес — Відаль, Гарсія (Пенья, 74), Гарсія, Крус — Торро (Кіке, 59), Гарсія, Орос (Брашанац, 74), Монкайола, Гомес (Барха, 83)- Авіла (Будімір, 83).

Барселона: тер Штеген — Альба, Алонсо, Крістенсен (Гаві, 74), Бальде — де Йонг, Бускетс, Педрі (Ріад, 89), Торрес (Фаті, 78), Дембеле (Рафінья, 78) — Левандовські.

Попередження: Гарсія, Крус, Торро, Монкайола, Бальде, Альба, Левандовські.

Вилучення: Левандовські, 31.

Джерело: MEGOGO.