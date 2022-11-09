Іспанія

Хорват сумнівним чином відзначив ювілейний поєдинок.

У середу, 9 листопада, Севілья на своєму полі приймає Реал Сосьєдад. І ця гра є особливою для капітана "червоно-білих" — Івана Ракитича.

34-річний хорват проводить свій 400-й матч в іспанській Ла Лізі і, що цікаво, 200 з них він зіграв у футболці Барселони, а 200 — у футболці Севільї, у складі якої виступав до та після від'їзду до Каталонії. Як ми розуміємо, кількість ігор у складі андалусійців Іван має нагоду збільшити ще.

Втім, ювілейний поєдинок вийшов для Ракитича невдалим. На 28 хвилині він отримав пряму червону картку, а ще за 8 хвилин був вилучений з поля оборонець господарів поля Ньянзу. За підсумками першого тайму баски виграють із рахунком 2:1.