Зірковий форвард Барселони Анссумане Фаті потрапив у халепу.
АНССУМАНЕ ФАТІ, GETTY IMAGES
14 листопада 2022, 16:24
Нападник Барселони та національної збірної Іспанії Ансу Фаті потрапив в аварію. Він зіткнувся з мотоциклістом при паркуванні своєї машини. Про це повідомляє іспанський журналіст Родріго Гонсалес через Carrusel Deportivo.
По інформації джерела, мотоцикліст зазнав серйозної травми — він зламав щиколотку. Молодий форвард відправився в лікарню разом з потерпілим, щоб зрозуміти ступінь серйозності травми. Відзначається, що футболіст в результаті аварії ніяких травм не отримав.
У нинішньому сезоні Фаті зіграв 20 матчів у всіх турнірах, в яких відзначився 3 забитими голами й 3 асистами.
Раніше повідомлялось, що Фаті незадоволений ігровим часом у Барселоні та може піти.