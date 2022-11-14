Іспанія

Зірковий форвард Барселони Анссумане Фаті потрапив у халепу.

Нападник Барселони та національної збірної Іспанії Ансу Фаті потрапив в аварію. Він зіткнувся з мотоциклістом при паркуванні своєї машини. Про це повідомляє іспанський журналіст Родріго Гонсалес через Carrusel Deportivo.

По інформації джерела, мотоцикліст зазнав серйозної травми — він зламав щиколотку. Молодий форвард відправився в лікарню разом з потерпілим, щоб зрозуміти ступінь серйозності травми. Відзначається, що футболіст в результаті аварії ніяких травм не отримав.

У нинішньому сезоні Фаті зіграв 20 матчів у всіх турнірах, в яких відзначився 3 забитими голами й 3 асистами.

Раніше повідомлялось, що Фаті незадоволений ігровим часом у Барселоні та може піти.