Іспанія

"Нервіонці" хочуть підписати захисника.

Севілья доволі активно працює кожного трансферного вікна, тому готується підсилити лінію оборони.

Як повідомляє журналіст Екрем Конур, "нервіонці" планують підписати захисника Вільярреалу Пау Торреса.

Зазначимо, що іспанський захисник відіграв цього сезону шістнадцять матчів на клубному рівні, в яких отримав п'ять жовтих карток.

Нагадаємо, що Ювентус нав'яже конкуренцію Манчестер Сіті за Пау Торреса в майбутні трансферні вікна.