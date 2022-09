Барселона офіційно оголосила про трансфер Ектора Бельєріна з лондонського Арсеналу.

Один з головних модників світового футболу є вихованцем "синьо-гранатових", тож це чергове повернення блудного сина на Камп Ноу (згадайте хоча б Жерара Піке), про що він також тепло розповів у своєму Twitter.

A journey which started when I was 7 years old. Today we meet again! @FCBarcelona pic.twitter.com/DcZNooG5SA