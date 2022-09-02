Барселона офіційно оголосила про трансфер Ектора Бельєріна з лондонського Арсеналу. 

Один з головних модників світового футболу є вихованцем "синьо-гранатових", тож це чергове повернення блудного сина на Камп Ноу (згадайте хоча б Жерара Піке), про що він також тепло розповів у своєму Twitter.

Контракт із іспаньським захисником підписаний до наступного літа, коли Барселона може викупити його за 50 млн євро. 

У Каталонії футболіст має вирішити нагальну проблему із правим флангом оборони. 

 