Іспанія

Захисник увійшов до заявки команди на матч із Вільярреалом.

Захисник Барселони Ектор Бельєрін відновився після травми та вже готовий допомогти своїй команді на полі. Про це повідомляє прес-служба "блаугранас".

Іспанський захисник потрапив до списку футболістів, яких включили на матч Ла Ліги проти Вільярреала.

Нагадаємо, Ектор отримав травму на тренуванні підопічних Хаві наприкінці вересня. Він мав травму камбаловидного м'яза лівої ноги.

Нагадаємо, матч Барселона — Вільярреал відбудеться завтра, 20 жовтня, о 22:00 за київським часом.