Іспанія

Досвідчений півзахисник готується до зміни клубу.

Півзахисник Барселони Серхіо Бускетс збирається покинути команду в найближче літнє трансферне вікно, повідомляє видання Sport.es.

Стверджується, що іспанський гравець роздумував над відходом вже в січні, проте Хаві розраховує на досвідченого гравця до кінця сезону.

Зазначимо, що інтерес до Серхіо Бускетса проявляє декілька команд з Саудівської Аравії, але він хотів би перебратися в МЛС.

Нагадаємо, що раніше Барселони визначила ряд футболістів, яких не проти позбутись перед початком наступного сезону — серед них був Бускетс.