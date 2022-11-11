На турнір разом із командою відправляться 26 футболістів.
Анссумане Фаті, Getty Images
11 листопада 2022, 14:44
Збірна Іспанії у своєму офіційному твіттері оголосила список футболістів, які поїдуть із національною командою на майбутній чемпіонат світу 2022 року у Катарі.
У заявку включено 26 футболістів, але до неї не потрапили такі гравці як воротарі Давід Де Хеа (Манчестер Юнайтед) та Кепа Аррісабалага (Челсі), а також захисник ПСЖ Серхіо Рамос.
Воротарі: Унаї Сімон (Атлетіко), Роберт Санчес (Брайтон), Давід Рая (Брентфорд).
Захисники: Дані Карвахаль (Реал), Сезар Аспілікуета (Челсі), Ерік Гарсія (Барселона), Уго Гільямон (Валенсія), Пау Торрес (Вільярреал), Емерік Лапорт (Манчестер Сіті), Жорді Альба (Барселона), Хосе Гая (Валенсія).
Півзахисники: Серджіо Бускетс (Барселона), Родріго Ернандес (Манчестер Сіті), Гаві (Барселона), Карлос Солер (ПСЖ), Маркос Льоренте (Атлетіко), Педрі (Барселона), Коке (Атлетіко).
Нападники: Ферран Торрес (Барселона), Ніко Вільямс (Атлетік), Єремі Піно (Вільярреал), Альваро Мората (Атлетіко), Марко Асенсіо (Реал), Пабло Сарабія (ПСЖ), Дані Ольмо (Лейпциг), Ансу Фаті (Барселона).
Нагадаємо, на ЧС-2022 збірна Іспанії зіграє з Німеччиною, Коста-Рикою та Японією.