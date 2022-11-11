ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

На турнір разом із командою відправляться 26 футболістів.

Збірна Іспанії у своєму офіційному твіттері оголосила список футболістів, які поїдуть із національною командою на майбутній чемпіонат світу 2022 року у Катарі.

У заявку включено 26 футболістів, але до неї не потрапили такі гравці як воротарі Давід Де Хеа (Манчестер Юнайтед) та Кепа Аррісабалага (Челсі), а також захисник ПСЖ Серхіо Рамос.

🚨 OFICIAL | Convocatoria de la @SEFutbol para el Mundial de Catar.



👥 Estos son los 26 jugadores elegidos por @LUISENRIQUE21 para defender a España en la gran cita.



🤗 Esta es mi lista, la tuya, es #LaListaDeTodos.



🇪🇸 ¡¡#VamosEspaña!! ¡¡VAMOS A HACER ALGO GRANDE!!#Catar2022 pic.twitter.com/6PhppxRDc1 — Selección Española de Fútbol (@SEFutbol) November 11, 2022

Воротарі: Унаї Сімон (Атлетіко), Роберт Санчес (Брайтон), Давід Рая (Брентфорд).

Захисники: Дані Карвахаль (Реал), Сезар Аспілікуета (Челсі), Ерік Гарсія (Барселона), Уго Гільямон (Валенсія), Пау Торрес (Вільярреал), Емерік Лапорт (Манчестер Сіті), Жорді Альба (Барселона), Хосе Гая (Валенсія).

Півзахисники: Серджіо Бускетс (Барселона), Родріго Ернандес (Манчестер Сіті), Гаві (Барселона), Карлос Солер (ПСЖ), Маркос Льоренте (Атлетіко), Педрі (Барселона), Коке (Атлетіко).

Нападники: Ферран Торрес (Барселона), Ніко Вільямс (Атлетік), Єремі Піно (Вільярреал), Альваро Мората (Атлетіко), Марко Асенсіо (Реал), Пабло Сарабія (ПСЖ), Дані Ольмо (Лейпциг), Ансу Фаті (Барселона).

Нагадаємо, на ЧС-2022 збірна Іспанії зіграє з Німеччиною, Коста-Рикою та Японією.