ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Вейн Геннессі не дограв матч другого туру чемпіонату світу проти іранців.

На 84-й хвилині матчу Уельс — Іран воротар валлійців Вейн Геннессі небезпечно пішов на перехоплення і зніс суперника, за що був видалений з поля.

Як повідомляє Opta, Геннессі став лише третім голкіпером, вилученим на чемпіонатах світу. Першим був італієць Джанлука Пальюка, віддалений у матчі проти Норвегії на ЧС-1994, а другим — південноафриканець Ітумеленг Кхуне, який отримав червону картку в поєдинку з Уругваєм на ЧС-2010.

Нагадаємо, що в більшості іранці дотисли валлійців — 2:0.