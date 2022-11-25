Кевін Де Брюйне відверто висловився про гру в збірній та в клубі.
КЕВІН ДЕ БРЮЙНЕ, GETTY IMAGES
25 листопада 2022, 18:26
Півзахисник збірної Бельгії Кевін Де Брюйне порівняв виступи у національній команді та в клубі.
"Бельгія не може грати так само як Манчестер Сіті. У збірній ти підлаштовуєшся під гравців, які оточують тебе.
Чи засмучує мене це? Так, але мені потрібно менше показувати це, хоча це досконалість, якої я прагну", – сказав півзахисник збірної Бельгії.
На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Бельгія — Канада.