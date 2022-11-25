ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Футболіст емоційно прокоментував перемогу над Ганою.

Нападник збірної Португалії Кріштіану Роналду приєднався до компанії футболістів, які грали на п'яти різних чемпіонатах світу.

Португалець у першому турі турніру забив один з голів своєї національної команди у ворота Гани, відзначившись з пенальті (3:2).

"Я навіть і не мріяв грати на п'яти чемпіонатах світу. Це досягнення, але це ще й доказ того, що немає нічого неможливого.

Гордість від того, що я представляю Португалію, можна порівняти лише з радістю, яку я відчуваю від кожного гола, забитого за мою країну, втіленого в перемоги, присвячені нашому народу.

Давайте зробимо це! Все тільки починається!", — написав зірковий португалец у своєму Instagram-акаунті.

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